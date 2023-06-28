Воины ВСУ ликвидировали за сутки 930 оккупантов, уничтожено 13 ББМ и 6 артсистем: данные Генштаба ВСУ

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 227,1 тыс. человек убитыми. Также захватчики лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 27 июня, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 930 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 13 боевых бронированных машин и 6 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 4036 танков, 7847 ББМ и 4089 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 627 единицы реактивных систем залпового огня и 387 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 314 самолетов, 308 вертолетов и 3499 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 1261 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, утилизировали 6774 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 563 – специальной техники.

Напомним, 27 июня Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по позициям оккупантов в их тылах на юге Украины. "Бавовна" в этот раз произошла в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк заявила, что уже совсем скоро станет известно об изменениях на фронте, которые "всех порадуют".

Как сообщал OBOZREVATEL, снайпер Вооруженных сил Украины с расстояния 250 метров уничтожил оккупанта –вражеского наблюдателя на Бахмутском направлении. Меткая ликвидация захватчика попала на видео.