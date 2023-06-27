Украинский снайпер уничтожил оккупанта с расстояния 250 метров: Сырский показал видео

Снайпер Вооруженных сил Украины с расстояния 250 метров уничтожил оккупанта – вражеского наблюдателя на Бахмутском направлении. Меткая ликвидация захватчика попала на видео.

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Соответствующие кадры были обнародованы 27 июня в Telegram-канале командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. На них зафиксирована работа снайперов группы "Призрак" Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого (видео размещено внизу новости).

"Был уничтожен вражеский наблюдатель с 250 метров. Прекрасная работа", – похвалил Сырский.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники обезвредили около 590 оккупантов. С начала масштабного вторжения потери России составили более 226 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Дрон украинских военных снял драку оккупантов прямо на позициях. Один из них ударил другого по голове, а когда оппонент упал, стал избивать его кулаками, дальше в ход пошла и палка.

– В ВСУ показали уничтожение целого батальона оккупантов под Бахмутом. "Двухсотыми" стали по меньшей мере 30 военных РФ, часть сбежала, еще часть взята в плен.

– Воин Сил спецопераций с позывным "Дикий" раскрыл детали боя, когда группа ССО зашла в окопы оккупантов на юге и уничтожала их в близком контакте. "Дикий" лично ликвидировал четырех захватчиков.