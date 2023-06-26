Штурм вражеских позиций: бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ показали уничтожение целого батальона оккупантов под Бахмутом. Видео

Ранее стало известно, что украинские защитники разгромили один из батальонов 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ под Бахмутом. Наши военные показали, как происходил штурм позиций врага.

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Эти кадры опубликовал в Telegram командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). На них видно, что сначала оккупантов накрыли огнем из стрелкового оружия и забросали гранатами.

Затем бойцы начали продвигаться, ликвидируя захватчиков, в том числе и командира 3-го батальона 57-й бригады РФ – его убили выстрелом с расстояния метра.

Части военных РФ удалось выжить – их взяли в плен, чтобы потом обменять на наших военнопленных. Много оккупантов стали "200-ми" – по меньшей мере 30, а часть из них сбежала от Сил обороны.

"Работа 1 и 3 роты 1 механизированного батальона 3 ОШБр", – подписал ролик Билецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины, по данным британской разведки, активизировали атаки на Бахмутском направлении. Защитники нашей страны добились прогресса как на северном, так и на южном флангах города.

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