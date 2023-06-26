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Штурм вражеских позиций: бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ показали уничтожение целого батальона оккупантов под Бахмутом. Видео

София Закревская
War
1 минута
7,8 т.
Штурм вражеских позиций: бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ показали уничтожение целого батальона оккупантов под Бахмутом. Видео

Ранее стало известно, что украинские защитники разгромили один из батальонов 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ под Бахмутом. Наши военные показали, как происходил штурм позиций врага.

Видео дня

Эти кадры опубликовал в Telegram командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). На них видно, что сначала оккупантов накрыли огнем из стрелкового оружия и забросали гранатами.

Затем бойцы начали продвигаться, ликвидируя захватчиков, в том числе и командира 3-го батальона 57-й бригады РФ – его убили выстрелом с расстояния метра.

Штурм вражеских позиций: бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ показали уничтожение целого батальона оккупантов под Бахмутом. Видео

Части военных РФ удалось выжить – их взяли в плен, чтобы потом обменять на наших военнопленных. Много оккупантов стали "200-ми" – по меньшей мере 30, а часть из них сбежала от Сил обороны.

"Работа 1 и 3 роты 1 механизированного батальона 3 ОШБр", – подписал ролик Билецкий.

Штурм вражеских позиций: бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ показали уничтожение целого батальона оккупантов под Бахмутом. Видео
Штурм вражеских позиций: бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ показали уничтожение целого батальона оккупантов под Бахмутом. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины, по данным британской разведки, активизировали атаки на Бахмутском направлении. Защитники нашей страны добились прогресса как на северном, так и на южном флангах города.

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