ВСУ активизировали операции в районе Бахмута и добились успехов – разведка Британии

Силы обороны Украины активизировали атаки на Бахмутском направлении. Защитники нашей страны добились прогресса как на северном, так и на южном флангах города.

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Об этом заявила британская разведка. Соответствующий отчет опубликован 26 июня на Twitter-странице министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В ведомстве считают, что Украина активизировала "многобригадную операцию" в районе Бахмута Донецкой области. А в России, согласно открытым источникам, значительных резервов для оперативной переброски не так и много.

"Было мало свидетельств того, что Россия поддерживает какие-либо значительные оперативные резервы сухопутных войск, которые можно было бы использовать для усиления против многочисленных угроз, с которыми она сейчас сталкивается в удаленных друг от друга секторах, от Бахмута до восточного берега Днепра, на расстоянии более 200 км", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL:

– В течение 25 июня Силы обороны продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта, заявил Институт изучения войны.

– Спикер Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый 25 июня сообщал, что на Бахмутском направлении наши воины держат инициативу, продолжают штурмовые действия и оттесняют врага. Защитники за сутки продвинулись на расстояние от 600 до 1000 метров и уничтожили 186 оккупантов.

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