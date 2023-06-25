Украинские бойцы разгромили под Бахмутом батальон оккупантов: 30 ликвидированных и десятки раненых. Видео

Украинские воины из 3-й отдельной штурмовой бригады разгромили один из батальонов 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ на Бахмутском направлении. У врага не менее 30 погибших и десятки раненых.

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Также защитники захватили пленных и зачистили плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс. Об этом сообщил первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий, который сейчас командует 3 ОШБр.

"Об успехах на Бахмутском направлении. Сегодня бойцы 1 механизированного батальона 3 ОШБр провели наступательные действия, разгромлен третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ. Фактически, этот батальон прекратил свое существование как организованная военная сила. Более 30 убиты со стороны врага, десяток пленных, пол сотни раненых. Батальон не существует как военная сила", – отметил Билецкий.

Он добавил, что западный берег канала Северский Донец-Донбасс полностью зачищен от врага.

"Плацдарма больше на западном берегу не существует", – подчеркнул Билецкий.

Видео с рассказом об успехах украинских воинов в Донецкой области он обнародовал вечером 24 июня.

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