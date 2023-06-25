Воины ВСУ ликвидировали еще 720 оккупантов и уничтожили 19 вражеских артсистем – Генштаб

Бойцы Сил обороны Украины 24 июня ликвидировали 720 военных и наемников российской оккупационной армии. Также врага лишили еще 95 единиц различной техники и вооружения.

Видео дня

В частности, на фронте защитники отминусовали ряд российских артсистем, бронемашин, а в небе – 53 воздушных цели. Обновленные данные о потерях ВС РФ на 487-й день полномасштабной войны обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

На сегодня известно, что с начала вторжения сил страны-агрессора 16 месяцев назад украинские воины ликвидировали уже около 224 630 солдат, офицеров и даже генералов путинского войска.

Кроме живой силы, накануне наши защитники уничтожили 19 артиллерийских систем (всего 4034), шесть танков (4030), пять РСЗО (624), две боевые бронированные машины (7806) и два средства ПВО (385) врага.

Также бойцы сожгли четыре единицы российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 6735) и четыре – специальной техники (552).

В небе было обезврежено 41 крылатую ракету (всех 1259) и 12 БПЛА оперативно-тактического уровня (3472), которые военные преступники из РФ запускали в сторону разных регионов Украины.

Также с начала войны ВСУ лишили оккупационного войска 314 самолетов, 308 вертолетов и 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины за сутки уничтожили три танка оккупантов в районе Курдюмовки под Бахмутом. Вражеская техника была "демилитаризована" 23 июня с помощью дронов-камикадзе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!