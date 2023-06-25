Мы не сходим со своего пути: ВСУ уничтожили три танка РФ возле Курдюмовки. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться сразу на нескольких направлениях фронта, нанося противнику потери. В районе Курдюмовки под Бахмутом наши защитники уничтожили в течение одних суток три танка российских оккупантов.

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Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он также опубликовал кадры работы по технике врага (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы не сходим со своего пути", – подчеркнул глава Минобороны.

Судя по кадрам, вражеские танки были "демилитаризированы" в пятницу, 23 июня. Они были уничтожены с помощью дронов-камикадзе.

На ролике показаны последние секунды перед попаданием БПЛА в машины оккупантов, а также вид сбоку после каждого из прилетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня Восточная группировка войск ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что везде есть продвижение вперед.

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