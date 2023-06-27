ВСУ ликвидировали еще 590 захватчиков, сожгли 28 артсистем и 10 БПЛА врага: данные Генштаба

Защитники Украины с начала полномасштабного вторжения армии РФ 489 суток назад ликвидировали уже 226 170 ее солдат и офицеров. Накануне "задвоихсотились" еще 590 российских захватчиков.

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Из техники наши воины больше всего уничтожили бронемашин, а количество сбитых вражеских беспилотников достигло более 3,4 тыс. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне, кроме личного состава оккупационного войска, Силы обороны сожгли 89 единиц его техники и вооружения.

В частности, список вражеских потерь пополнили 28 артиллерийских систем (всего 4083), 14 боевых бронированных машин (7834), пять танков (4036), две РСЗО (626) и одно средство ПВО (386).

Защитники неба сбили еще 10 БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 3492) и две крылатые ракеты (1261) оккупантов.

Кроме того, на земле воины обезвредили 21 единицу российской автомобильной техники и автоцистерн (всего 6772) и шесть – специальной техники (563).

Не изменилось за сутки только количество уничтоженных вражеских самолетов – 314, вертолетов – 308, кораблей/катеров – 18.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ показали уничтожение целого батальона оккупантов под Бахмутом. Во время боя был ликвидирован и командир 3-го батальона 57-й бригады РФ.

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