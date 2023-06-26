'На каждом шагу ждала смерть': воин ССО раскрыл детали штурма позиций врага, кадры которого облетели мир. Видео

Оператор 73-го морского центра Сил специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого "Дикий" раскрыл детали боя, кадры которого облетели весь мир. Группа ССО тогда зашла в окопы врага на юге и уничтожала оккупантов в близком контакте, прямо на их позициях. "Дикий" лично ликвидировал четырех захватчиков, он также является автором резонансного видео.

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"На каждом шагу меня ждала смерть", – рассказал воин. Видео с его рассказом обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Наша группа должна была штурмануть позицию, зачистить окопы и завести пехоту, чтобы пехота дальше закрепилась и держала оборону, и на этом наша задача выполнена", – рассказал "Дикий".

По его словам, подбираться к позициям врага пришлось ползком по посадке, посеченной снарядами, чтобы оставаться незамеченными. Остановившись за 15 метров до "места назначения", бойцы договорились, как будут действовать дальше.

"Мы начали заходить, я шел второй, первый кидал гранаты. Закинули около четырех гранат. Оккупанты еще не раздуплились, почему, я не знаю, просто тупили сидели. Мы начали заходить в окоп, идем аккуратно, нарезаем, простреливаем каждый угол. Начали простреливать первый угол и стали слышать крики, и понимаем, что там сидит п***р, там бойница (выемка в окопе для ведения огня. – Ред.) и слева еще вкопано буквой Г", – вспомнил боец.

Он также рассказал, как лично ликвидировал четырех военных РФ, и пообещал, что так будет с каждым захватчиком.

"Зарылись они очень хорошо, была глубина окопа два метра плюс брусья 30-40 см. Это довольно хорошие глубокие окопы, которые в дальнейшем спасали нас от их танкового обстрела", – рассказал "Дикий".

По его словам, ему удалось спокойно и профессионально провести бой з врагом благодаря боевому опыту, постоянным тренировкам и ненависти к захватчикам, пришедшим на нашу землю:

"Полное хладнокровие, спокойствие, без какой-либо паники, без каких-либо сомнений. ..Я просто делал то что я должен делать".

В ходе боя был ранен один украинский военный, он получил легкое ранение в руку и был успешно эвакуирован. Сам "Дикий" был контужен.

Добровольно сдаться в плен никто из оккупантов не захотел, поэтому все были ликвидированы.

"Если вы хотите жить и не хотите умереть, сидите дома со своими женами и матерями. Не приходите сюда, потому что рано или поздно вы все здесь и останетесь – только будете удобрять нашу землю", – обратился воин к россиянам.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сети стало резонансным видео, на котором воины Сил спецопераций с тыла вошли в окопы врага и уничтожили группу оккупантов. Захватчикам давали шанс остаться в живых и сдаться в плен, но те выбрали смерть.

– Командующий группировкой войск ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский 26 июня заявил, что ВСУ продвигаются вперед на Таврическом направлении. За сутки оккупанты потеряли там почти четыре роты личного состава.