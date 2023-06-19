Застали врасплох: воины ССО на юге зашли в окопы врага и уничтожили 10 окупантов. Видео операции

Воины Сил специальных операций Украины с тыла вошли в окопы российских военных и уничтожили группу врагов. Оккупантам давали шанс остаться в живых, сдавшись в плен, но те выбрали смерть.

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Кадры зачистки вражеской позиции опубликованы на YouTube-канале ССО. А в Telegram они доступны без цензуры с отметкой 18+ (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что бой проходил на одном из южных направлений фронта. В нем приняли участие операторы морского центра специального назначения. Боевая группа воинов застала врага врасплох.

Так, наши спецназовцы зашли на позицию оккупантов с тыла, ведя по ним прицельный стрелковый обстрел. Между тем, бойцы кричали захватчикам, чтобы они выходили из своих нор, бросив оружие и подняв руки за голову.

Добровольно сдаться в плен оккупанты не захотели. Оправившись от неожиданности некоторые солдаты ВС РФ пытались еще и сопротивляться.

"Но, как видно по видео, снятом одним из наших воинов, – зря", – рассказали в ССО Украины.

На кадрах видны масштабы подземных "тоннелей", которые российские военные преступники нарыли себе на украинской земле, пытаясь ее захватить. Именно эти окопы стали для военных армии РФ фактически гробом. В результате только этого боя на южном направлении лавы "двухсотых" пополнили десять оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воины ССО взяли в плен группу оккупантов, которые едва не утонули на Херсонщине. Несколько захватчиков остались отрезанными от большой земли после подрыва их же товарищами Каховской ГЭС.

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