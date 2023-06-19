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Застали врасплох: воины ССО на юге зашли в окопы врага и уничтожили 10 окупантов. Видео операции

Марина Лисничук
War
2 минуты
13,0 т.
Застали врасплох: воины ССО на юге зашли в окопы врага и уничтожили 10 окупантов. Видео операции

Воины Сил специальных операций Украины с тыла вошли в окопы российских военных и уничтожили группу врагов. Оккупантам давали шанс остаться в живых, сдавшись в плен, но те выбрали смерть.

Видео дня

Кадры зачистки вражеской позиции опубликованы на YouTube-канале ССО. А в Telegram они доступны без цензуры с отметкой 18+ (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что бой проходил на одном из южных направлений фронта. В нем приняли участие операторы морского центра специального назначения. Боевая группа воинов застала врага врасплох.

Застали врасплох: воины ССО на юге зашли в окопы врага и уничтожили 10 окупантов. Видео операции

Так, наши спецназовцы зашли на позицию оккупантов с тыла, ведя по ним прицельный стрелковый обстрел. Между тем, бойцы кричали захватчикам, чтобы они выходили из своих нор, бросив оружие и подняв руки за голову.

Застали врасплох: воины ССО на юге зашли в окопы врага и уничтожили 10 окупантов. Видео операции

Добровольно сдаться в плен оккупанты не захотели. Оправившись от неожиданности некоторые солдаты ВС РФ пытались еще и сопротивляться.

"Но, как видно по видео, снятом одним из наших воинов, – зря", – рассказали в ССО Украины.

Застали врасплох: воины ССО на юге зашли в окопы врага и уничтожили 10 окупантов. Видео операции

На кадрах видны масштабы подземных "тоннелей", которые российские военные преступники нарыли себе на украинской земле, пытаясь ее захватить. Именно эти окопы стали для военных армии РФ фактически гробом. В результате только этого боя на южном направлении лавы "двухсотых" пополнили десять оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воины ССО взяли в плен группу оккупантов, которые едва не утонули на Херсонщине. Несколько захватчиков остались отрезанными от большой земли после подрыва их же товарищами Каховской ГЭС.

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