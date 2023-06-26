ВСУ продвигаются вперед на Таврическом направлении, врага потерял за сутки почти четыре роты. Видео

Силы обороны Украины продвигаются вперед на Таврическом направлении, которое охватывает Запорожскую и часть Донецкой области, включая линию фронта до Авдеевки. Уже есть освобожденные территории, движение украинских защитников продолжается, тогда как захватчики за сутки потеряли почти четыре роты личного состава.

Видео дня

Об этом 26 июня сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. В Telegram-канале командующего было обнародовано видео мощных ударов по позициям оккупантов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как информировал Тарнавский, за прошедшие сутки враг 18 раз атаковал позиции украинских защитников и совершил 450 обстрелов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления со своей стороны выполнили 954 огневые задачи, потери противника убитыми и ранеными составили почти четыре роты.

Кроме того, было уничтожено 15 единиц вражеской военной техники: 4 бронемашины, два дрона Supercam, САУ 2С3 "Акация" и автомобильная техника. Также уничтожен склад боеприпасов врага.

"Продолжается работа по утилизации россиян", – сообщил Тарнавский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 июня в Минобороны заявили о деоккупации села Ровнополь на Донетчине.

– Воины 2-го механизированного батальона 31-й механизированной бригады записали видео из населенного пункта и заявили, что оккупанты бегут, а ВСУ движутся вперед.

– В Минобороны Украины рассказали, что за неделю ВСУ провели оборонительные и наступательные действия на востоке и имели тактический успех. Продвижение наших военных достигает 1-2 км.

– По данным Генштаба, враг пытается препятствовать продвижению Сил обороны Украины на двух направлениях.

– За неделю ВСУ установили сразу несколько рекордов по уничтожению оружия и техники врага. Речь идет о артиллерийских системах и средствах ПВО противника.