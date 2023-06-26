ВСУ на прошлой неделе установили несколько рекордов по уничтожению оружия и техники РФ: озвучены цифры
Украинские защитники на минувшей неделе установили сразу несколько рекордов по уничтожению оружия и техники оккупантов. Речь идет о вражеских артиллерийских системах и средствах ПВО, также повторен рекорд по уничтожению спецтехники противника.
Выше средних показателей также уничтожение российских РСЗО и автотехники. Об этом свидетельствуют подсчеты russian-casualties.in.ua, основанные на данных Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Как отмечают аналитики, за неделю в Украины были ликвидированы 5130 захватчиков.
Из техники и вооружения врага уничтожены (в скобках приведено среднее количество за неделю):
– 42 танка (58),
– 85 ББМ (112),
– 190 артиллерийских систем (58),
– 14 РСЗО (9),
– 15 средств ПВО (6),
– 0 самолетов (4),
– 3 вертолета (4),
– 99 беспилотников (50),
– 48 ракет,
– 138 единиц автотехники (96),
– 31 единица спецтехники (8).
Как сообщал OBOZREVATEL:
– По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки наши воины ликвидировали 950 оккупантов. Также были уничтожены 21 артиллерийская система, 14 бронемашин и один танк противника.
– В Минобороны Украины рассказали, что за неделю украинские защитники провели оборонительные и наступательные действия на востоке, в которых имели тактический успех. Продвижение наших военных достигает 1-2 км.
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