ВСУ на прошлой неделе установили несколько рекордов по уничтожению оружия и техники РФ: озвучены цифры

Украинские защитники на минувшей неделе установили сразу несколько рекордов по уничтожению оружия и техники оккупантов. Речь идет о вражеских артиллерийских системах и средствах ПВО, также повторен рекорд по уничтожению спецтехники противника.

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Выше средних показателей также уничтожение российских РСЗО и автотехники. Об этом свидетельствуют подсчеты russian-casualties.in.ua, основанные на данных Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечают аналитики, за неделю в Украины были ликвидированы 5130 захватчиков.

Из техники и вооружения врага уничтожены (в скобках приведено среднее количество за неделю):

– 42 танка (58),

– 85 ББМ (112),

– 190 артиллерийских систем (58),

– 14 РСЗО (9),

– 15 средств ПВО (6),

– 0 самолетов (4),

– 3 вертолета (4),

– 99 беспилотников (50),

– 48 ракет,

– 138 единиц автотехники (96),

– 31 единица спецтехники (8).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки наши воины ликвидировали 950 оккупантов. Также были уничтожены 21 артиллерийская система, 14 бронемашин и один танк противника.

– В Минобороны Украины рассказали, что за неделю украинские защитники провели оборонительные и наступательные действия на востоке, в которых имели тактический успех. Продвижение наших военных достигает 1-2 км.