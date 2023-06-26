Потери живой силы РФ превысили 225 тысяч: ВСУ ликвидировали еще 950 оккупантов и 21 артсистему

Воины Сил обороны Украины во время боев на фронте 25 июня ликвидировали 950 военнослужащих и наемников российской армии. Также был обезврежен десяток вражеских беспилотников.

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Всего за сутки к списку потерь ВС РФ добавилось 67 единиц различной техники и вооружения. Обновленные данные опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Так, от 24.02.2022 и до сегодня на украинской земле нашли свою смерть около 225 580 оккупантов из рядов путинского войска.

Кроме почти тысячи захватчиков, накануне защитники уничтожили 21 артиллерийскую систему (всего 4055), 14 боевых бронированных машин (7820), один танк (4031) врага.

В небе воины сбили 10 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 3482). На земле сожгли 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6751) и пять – спецтехники (557).

С начала войны бойцы ВСУ также обезвредили 1259 крылатых ракет страны-агрессора, а еще отминусовали в рядах армии РФ 627 РСЗО, 385 средства ПВО, 314 самолетов, 308 вертолетов, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 24 июня подразделения Сил обороны на Таврическом направлении уничтожили почти три роты российских оккупантов убитыми и ранеными. Кроме того, было утилизировано 16 единиц военной техники и пять складов боеприпасов врага.

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