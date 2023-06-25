На Таврическом направлении обезврежены три роты оккупантов и уничтожены 16 единиц техники врага

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны на Таврическом направлении уничтожили почти три роты российских оккупантов убитыми и ранеными. Кроме того, утилизированы 16 единиц военной техники противника и 5 складов боеприпасов.

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Об этом сообщил в Telegram командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. По его словам, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии на этом направлении в течение суток выполнили 1093 огневых задачи.

Он уточнил, что усилиями наших защитников в металлолом превращены, в частности, танк, 2 ББМ, 2 БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", гаубица 2А65 "Мста-Б", РСЗО БМ-27 "Ураган".

Напомним: также Силы обороны Украины в Марьинке Донецкой области ударили по БТРу с кадыровцами с помощью FPV-дрона POMSTA, приобретенного за средства украинцев. Оккупанты внезапно начали отходить из города, когда в России начался мятеж "вагнеровцев", однако далеко заехать им не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ продолжают продвигаться сразу на нескольких направлениях фронта, нанося противнику потери. В районе Курдюмовки под Бахмутом наши защитники уничтожили в течение одних суток три танка российских оккупантов;

– Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что армия страны-агрессора России стремительно теряет технику на фронте. Он показал эталонную работу 45-й артиллерийской бригады.

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