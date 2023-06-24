Враг теряет технику: Сырский показал эталонную работу 45-й артиллерийской бригады. Видео

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский, заявил, что враг в лице армии страны-агрессора России, стремительно теряет технику. Он показал эталонную работу 45-й артиллерийской бригады.

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Соответствующее видео появилось в Telegram. Наши воины двигаются на Бахмутском направлении (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Силы обороны продолжают уничтожать россиян на фронте. Также отличную работу на Луганском направлении демонстрирует 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины в сотрудничестве с аэроразведкой 63-й ОМБр. Враг теряет технику", – отметил Сырский.

На кадрах показано, как бойцы ВСУ с одного удара уничтожили мобильный пункт заправки топливом оккупантов, расположенный в лесу.

"Украина вернет все свои территории. У врагов нет шансов. Слава героям", – подчеркнул военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сырский впервые подтвердил, что основные силы наступательного резерва ВСУ еще не введены в бой с Россией. Он отметил, что украинские защитники ведут разведку боем, обнаруживая слабые места врага.