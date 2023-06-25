ВСУ в Марьинке влупили по кадыровцам, которые спешили спасать Путина. Видео

После начала вооруженного мятежа в России при участии ЧВК "Вагнер" украинские разведчики зафиксировали уход врага с позиций недалеко от Марьинки Донецкой области. Полк "Ахмат Восток" и отряд спецназначения в полном составе снялись и куда-то уехали.

Видео дня

Впрочем, далеко заехать удалось не всем: по БТРу с кадыровцами украинские воины нанесли удар с помощью FPV-дрона. Об этом рассказал пресс-офицер 79 ОДШБр ДШВ ВСУ Ярослав Чепурный, а общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко показал видео поражения (чтобы его посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ночью чеченские подразделения, воюющие против нас в Марьинке, снялись неожиданно и начали выходить из Марьинки. Наша аэроразведка заметила это. И мы нанесли противнику огневое поражение, даже БТР подбили. Полк "Ахмат Восток", который здесь воевал, и отряд спецназначения – они в полном составе снялись и куда-то уехали", – рассказал Чепурный.

Далеко заехать удалось не всем. По БТР с кадыровцами украинские воины ударили с помощью FPV-дрона POMSTA, приобретенного на средства украинцев. Стерненко показал, как это было, на видео.

"Вчера во время демо-версии смуты на России, в Марьинке кадыровцы начали отходить с позиций. Но им не повезло. Потому что прилетел FPV-дрон POMSTA, оплаченный вами, и попал прямо в кадыровцев на БТРе. Работали спецназовцы", – отметил Стерненко.

Напомним, утром 25 июня в Генштабе Вооруженных сил Украины традиционно подвели итоги потерь врага за предыдущие сутки. Так, 24 июня, пока в России разворачивался недомятеж, на фронте в Украине воины ВСУ ликвидировали еще 720 оккупантов и 19 вражеских артсистем. В общей сложности уничтожено 95 единиц техники и вооружений противника.

Общие безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения составили 224 630 человек.