Войска РФ пытаются не дать продвинуться ВСУ по двум направлениям, за сутки уничтожены четыре склада БК врага – Генштаб

Российская террористическая армия сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях – в течение суток произошло 36 боевых столкновений. Ночью российские террористы нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

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За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины – задействовал 6 зенитных управляемых ракет С-300 по гражданским объектам на территории Запорожской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 26 июня.

Кроме того, враг нанес 33 авиационных удара, также совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар возле Зеленого Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремячка, Тимоновичи Черниговской области; Ходыно, Малушино, Казачье, Ворожба, Искрисковщина, Павловка, Екатериновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бочково, Охримовка, Николаевка, Нестерное, , Ольховатка, Чугуновка, Григоровка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел наступательные действия в районе западнее Кривошиевки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационных ударов в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Веселого и Раздолевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Торское, Диброва, Белогоровка, Звановка и Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Миньковки, Григоровки и Богдановки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Хромового и Сухой Балки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиационные удары возле Пречистовки и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Сторожевое, Макаровка, Новоселка и Новополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Безуспешно пытался восстановить утраченное положение в Новодаровке Запорожской области. Нанес авиаудары в районах Левадного и Новоданиловки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов, среди них: Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Зеленая Роща, Затишье, Гуляйполе Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Миловое, Берислав, Казацкое, Львово, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Херсон и Днепровское на Херсонщине и Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено 6 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 4 склада боеприпасов, станцию РЭБ, 10 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.

Напомним, в течение 25 июня Силы обороны продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. Кроме выжигания оккупантов из захваченных населенных пунктов, отражения их передовых атак, защитники также пресекли вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась пересечь границу на Сумщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении ВСУ держат инициативу, продолжают штурмовые действия и оттесняют врага. За прошедшие сутки наши воины продвинулись на расстояние от 600 до 1000 метров и уничтожили 186 окупантов.

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