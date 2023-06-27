Бердянск, Приморск и Олешки: на юге оккупантов посетила 'бавовна'. Фото

Во вторник, 27 июня, Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по позициям оккупантов в их тылах на юге Украины. "Бавовна" в этот раз произошла в Запорожской и Херсонской областях.

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Взрывы раздались вечером на объектах армии РФ в Олешках на Херсонщине, а также в Бердянске и Приморске на Запорожье. О "бавовне" в двух последних населенных пунктах в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Бердянск, Приморск было очень громко", – написал он.

Перед этим над Бердянском сработала вражеская ПВО, но это не очень помогло захватчикам.

Взрывы в городе подтвердил также председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

Позже Андрющенко написал, что взрыв также прогремел в районе Каменки на оккупированной части Запорожской области.

"Тогда там что-то хорошее гепнуло с учетом расстояния до Урзуфа и Бердянска, которые слышали эти взрывы. Продолжаем выяснять детали", – отметил он.

Приблизительно в то же время "бавовна" посетила подразделения армии РФ в районе временно оккупированного города Олешки. Об этом сообщили в местных пабликах. Предварительно, прилеты были по расположениям врага за городом.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк заявила, что уже совсем скоро станет известно об изменениях на фронте, которые "всех порадуют".

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