Зеленский заявил, что ЧВК 'Вагнер' потеряла в Украине более 100 тысяч человек ранеными и убитыми

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская ЧВК "Вагнер" уже потеряла в нашей стране более 100 тысяч своих наемников. Именно столько военных преступников были убиты и ранены с начала полномасштабного вторжения в РФ.

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Об этом Зеленский сказал в пятницу, 30 июня, общаясь с представителями испанских СМИ, передает El Mundo. По его словам, 21 тысячу "вагнеровцев" ликвидировали наши Силы обороны, а еще 80 тысяч получили разные травмы.

Это были наемники обеих категорий, уточнил гарант: и профессиональные военнослужащие, завербованные в ЧВК, и пушечное мясо – мобилизованные из тюрем зэки.

"Это колоссальные потери, но это дает представление о том, насколько велики такие группы на востоке Украины. Хорошая новость заключается в том, что мы уничтожили наиболее мотивированную часть российских сил. Убийство такого количества наемников также является частью контрнаступления этой гибридной войны. Теперь время двигаться дальше", – сказал Зеленский.

Он также прокомментировал переброску групп ЧВК "Вагнера" в Беларусь, где наемники потенциально могут создавать новые угрозы.

"Если они хотят сформировать наступательную группировку или диверсионные группы с этими преступниками, чтобы действовать на польской границе, мы в скором времени узнаем", – отметил президент, добавив, что Украина будет следить за "вагнеровцами" с северной границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что все заключенные, которых завербовали в ЧВК "Вагнер", уже погибли в Украине.

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