ВСУ отминусовали за сутки 790 оккупантов, 26 артсистем и 20 бронемашин врага – Генштаб

Защитники Украины во время боев на фронте 1 июля ликвидировали 790 захватчиков из РФ. Также в течение суток они сожгли еще 99 единиц их техники и вооружения.

Видео дня

На сегодня российское оккупационное войско поредело уже на 229 660 солдат и офицеров. Обновленные данные о потерях врага опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Кроме живой силы, за сутки подразделения Сил обороны отминусовали 26 артиллерийских систем (всего 4188), 20 боевых бронированных машин (7888), 10 танков (4052), пять РСЗО (637), одно средство ПВО (390) ВС РФ.

В небе воины сбили 12 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 3557). На земле обезвредили 22 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всех 6816), три – спецтехники (583).

С начала российского вторжения в украинском небе бойцы ВСУ сбили 1261 крылатую ракету, 315 самолетов и 308 вертолетов оккупантов, на воде уничтожили 18 кораблей/катеров.

Отметим, что только за июнь 2023 года защитники Украины ликвидировали около 20 500 российских оккупантов. Кроме того, было уничтожено рекордное количество вражеских артсистем – 688 единиц, что эквивалентно десяти российским артиллерийским бригадам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня Силы обороны Украины продвинулись вперед на Таврическом направлении и добились новых успехов. В течение суток они ликвидировали почти две роты оккупантов убитыми и ранеными, уничтожили четыре склада БК врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!