Минус 2 роты оккупантов и 4 состава БК: Силы обороны показали, как уничтожают врага на Таврическом направлении

Силы обороны Украины продвинулись вперед на Таврическом направлении и добились новых успехов. За прошедшие сутки они ликвидировали почти две роты оккупантов убитыми и ранеными.

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В общей сложности подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1201 огневую задачу. Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По его словам, также было уничтожено 4 склада боеприпасов врага и утилизировано 14 единиц военной техники противника. На металлолом отправлены, в частности, БТР, БМ-21 "Град", противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", 3 БпЛА "Zala", 3 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", 2 самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион", 5 "Мста-Б" и автомобильная техника.

Напомним, бойцы спецподразделения СБУ провели блестящие операции по ликвидации российских оккупантов и их техники в рамках контрнаступления. В течение июня силами наших бойцов были уничтожены четыре десятка вражеских солдат и более сотни были тяжело ранены.

В целом, согласно подсчетам russian-casualties.in.ua, которые базируются на данных Генерального штаба ВСУ, в июне 2023 года защитники Украины ликвидировали около 20 500 оккупантов. Кроме того, уничтожено рекордное количество средств вражеских артиллерийских систем – 688 единиц, что эквивалентно десяти российским артиллерийским бригадам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский ЧВК "Вагнер" уже потерял в нашей стране более 100 тысяч своих наемников. Именно столько военных преступников были убиты и ранены с самого начала полномасштабного вторжения РФ;

– ВСУ уничтожили казарму российских оккупантов из российского подразделения "Шторм-Z", которые жаловались на плохие условия и обеспечение. Благодаря украинским морпехам, проблему с недостаточно комфортными "апартаментами" можно считать решенной.

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