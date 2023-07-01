Устроили оккупантам адские ночи: спецназовцы СБУ в течение июня уничтожили 119 вражеских целей. Видео

Бойцы спецподразделения Службы безопасности Украины провели блестящие операции по ликвидации российских оккупантов и его техники в рамках контрнаступления. В течение июня силами наших бойцов было уничтожено четыре десятка вражеских солдат и больше сотни были тяжело раненых.

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Об этом сообщили на Telegram-канале правоохранительного ведомства. Силовики отметили, что организовали "адские ночи" войскам, которые варварски вторглись в нашу страну (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Список вражеских потерь в июне пополнили:

23 танка

8 БМП и 2 МТЛБ

18 броневиков и 3 военных авто

10 артиллерийских систем и РСЗО

2 единицы спецтехники

2 средства РЭР и РЭБ

34 блиндажа и 11 огневых позиций

3 состава БК и 3 места сосредоточения личного состава.

"Присоединяйтесь к команде ЦСО "А" СБУ – приближай Победу! Мы продолжаем принимать заявки от тех, кто хочет попасть в команду лучших!", – приглашают в ряды защитников украинцев бойцы СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Таврическом направлении наиболее горячим остается район Марьинки. Также враг прилагает значительные усилия, чтобы не допустить продвижения защитников Украины на Мелитопольском направлении.