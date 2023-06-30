'Евроремонт' был сделан оперативно: ВСУ нанесли удар по казарме наемников РФ, которые жаловались на плохие условия проживания. Видео

На днях оккупанты из российского подразделения "Шторм-Z" пожаловались на плохие условия и обеспечение, а также на преступные приказы командования, которые "не стоило бы вообще выполнять". Вооруженные силы Украины мгновенно помогли захватчикам решить одну из их "проблем".

Видео дня

По расположению российских оккупантов из резонансного видео был нанесен удар, здание, где их поселили, уничтожено. Видео поражения показал журналист Юрий Бутусов (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Помните, вчера мы публиковали видео, на котором российские солдаты подразделения "Шторм" скулили, мол, условия проживания у них ужасные? Так вот, жалоба не осталась без внимания наших морских пехотинцев 36-й бригады. "Евроремонт" был сделан оперативно и качественно. На видео горят апартаменты оккупантов", – написал Бутусов.

В обнародованном им видео сначала оккупанты перечисляют "неурядицы", с которыми столкнулись в Украине.

"После упорных боев нас сегодня привезли из передовой. Вот в эти "апартаменты"... На передке, где мы были, нам не поставлялось БК... До сих пор там гниют "200-ые". Отдаются ужасные приказы, которые в принципе не стоило бы выполнять. Мы вообще считаем, что нас просто обнуляют", – жаловались захватчики из подразделения, сформированного преимущественно из российских заключенных.

С 29-й секунды ролика демонстрируются последствия удара по расположению этих захватчиков, которым не нравились условия проживания. Благодаря украинским морпехам, проблему с недостаточно комфортными "апартаментами" можно считать решенной.

Напомним, утром в Генштабе ВСУ традиционно подводили итоги предыдущих суток по потерям, которые понесла Россия. Так, накануне, 29 июня, ВСУ ликвидировали еще 560 оккупантов и уничтожили три вражеских РСЗО. В общей сложности ликвидировано 35 единиц техники и вооружений врага.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российская армия потеряла уже 228,34 тысяч своих солдат.

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