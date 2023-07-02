Вражеский 'Град' уничтожен: Сырский показал эффективную работу ВСУ по врагу. Видео

Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских окупантов вместе с их техникой. На этот раз на одном из направлений утилизирован РСЗО "Град" россиян.

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Защитники Украины смертельную машину превратили в металлолом точным ударом. Соответствующее видео опубликовал в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Уничтожение россиян продолжается. Враг теряет БМ-21 "Град" с расчетом", – отметил он.

Командующий добавил, что выстрел произвел военный с позывным "Рыбак".

Напомним, также Силы обороны показали, как уничтожают врага на Таврическом направлении. За прошедшие сутки они ликвидировали почти две роты оккупантов убитыми и ранеными.

Также были уничтожены 4 склада боеприпасов врага и утилизированы 14 единиц военной техники противника. На металлолом отправлены, в частности, БТР, БМ-21 "Град", противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", 3 БпЛА "Zala", 3 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", 2 самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион", 5 "Мста-Б" и автомобильная техника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские воины эффектно ликвидировали российскую ДРГ на моторной лодке. По захватчикам, пытавшимся незаметно подобраться к позициям защитников, был нанесен тройной удар;

– всего в июне 2023 года защитники Украины ликвидировали около 20 500 оккупантов. Кроме того, уничтожено рекордное количество средств вражеских артиллерийских систем – 688 единиц, что эквивалентно десяти российским артиллерийским бригадам.

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