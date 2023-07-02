ВСУ за неделю отминусовали семь складов БК оккупантов: свежие данные

Силы обороны Украины продолжают работу по уничтожения оккупационной российской армии на временно захваченных ею украинских территориях. В течении недели ( с 26 июня по 2 июля) в результате "бавовны" враг потерял семь складом с боеприпасами.

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Кроме того, у оккупантов отминусовали два склада с горюче-смазочными материалами, еще было попадание в 12 баз и штабов врага. Карту демилитаризации "второй" армии мира опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Горячее всего российским захватчикам было на временно оккупированных территориях в Запорожской области Украины.

Результаты "бавовны" за неделю:

– Токмак, Запорожская область – два попадания в базирование, минус склад БК;

– Бахмут, Донецкая область – минус 4 БК, штаб;

– Бердянський район, Запорожская область – минус база, минус БК, штаб и склад ГСМ;

– Васильевка, Запорожская область – попадание в базирование;

– Херсонский район – попадание в базирование;

– Мелитополь, Запорожская область – минус БК, попадание в базирование;

– Крым, Кировский район – минус склад ГСМ;

– Ясиноватая, Донецкая область – попадание в базирование;

– Донецк – минус база;

– Пологи, Запорожская область – попадание в базирование;

– Луганск (район) – попадание в базирование;

– Генический район, Херсонская область – попадание в базирование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ продолжают продвигаться на Таврическом направлении, а армия РФ – нести большие потери. 2 июня украинскими военными было "отминусовано" у врага 17 единиц военной техники и почти две роты военных.

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