ВСУ за неделю отминусовали семь складов БК оккупантов: свежие данные
Силы обороны Украины продолжают работу по уничтожения оккупационной российской армии на временно захваченных ею украинских территориях. В течении недели ( с 26 июня по 2 июля) в результате "бавовны" враг потерял семь складом с боеприпасами.
Кроме того, у оккупантов отминусовали два склада с горюче-смазочными материалами, еще было попадание в 12 баз и штабов врага. Карту демилитаризации "второй" армии мира опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".
Горячее всего российским захватчикам было на временно оккупированных территориях в Запорожской области Украины.
Результаты "бавовны" за неделю:
– Токмак, Запорожская область – два попадания в базирование, минус склад БК;
– Бахмут, Донецкая область – минус 4 БК, штаб;
– Бердянський район, Запорожская область – минус база, минус БК, штаб и склад ГСМ;
– Васильевка, Запорожская область – попадание в базирование;
– Херсонский район – попадание в базирование;
– Мелитополь, Запорожская область – минус БК, попадание в базирование;
– Крым, Кировский район – минус склад ГСМ;
– Ясиноватая, Донецкая область – попадание в базирование;
– Донецк – минус база;
– Пологи, Запорожская область – попадание в базирование;
– Луганск (район) – попадание в базирование;
– Генический район, Херсонская область – попадание в базирование.
Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ продолжают продвигаться на Таврическом направлении, а армия РФ – нести большие потери. 2 июня украинскими военными было "отминусовано" у врага 17 единиц военной техники и почти две роты военных.
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