На Таврическом направлении потери армии России составили почти две роты

Силы обороны Украины продолжают продвигаться на Таврическом направлении на фронте, а армия страны-агрессора России – нести большие потери. На протяжении воскресенья, 2 июня, украинскими военными было "отминусовано" у врага 17 единиц военной техники.

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Об этом на своем канале в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Также бригадный генерал рассказал, что оккупанты лишились еще четырех складов боеприпасов за день.

Потери российской армии в живой силе составили убитыми и ранеными почти две роты (численность роты – 80-200 военнослужащих).

Среди потерь противника в технике:

– танк;

– противотанковая пушка МТ-12 "Рапира";

– МТЛБ;

– два БпЛА "Supercam";

– БпЛА "Zala";

– три пушки 2А36 "Гиацинт-Б";

– станция РЭБ;

– зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор";

– автомобильная техника.

По словам Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1242 огневых задач.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты предприняли неудачную попытку наступления на Бахмутском направлении, в районах Миньковки и Богдановки. Всего на фронте за сутки произошло более 28 боевых столкновений – противник сосредотачивает усилия также на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои.

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