Армия РФ провела неудачное наступление под Бахмутом и пыталась остановить ВСУ на юге – Генштаб

За прошедшие сутки российские оккупационные войска предприняли неудачную попытку наступления на Бахмутском направлении, в районах Миньковки и Богдановки. В общей сложности на фронте произошло более 28 боевых столкновений – противник сосредотачивает усилия также на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 2 июля. В то же время, на юге Украины россияне пытаются остановить контрнаступление Вооруженных Сил Украины.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

В течение суток российские оккупанты нанесли 11 ракетных ударов и применили 8 иранских ударных БпЛА типа "Shahed". Кроме того, враг нанес 40 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, кроме разрушенной гражданской пострадали и мирные люди.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Хреновка, Камянская Слобода Черниговской области; Сопич, Белополье и Пономаренки Сумской области, а также Казачья Лопань и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки и Новолюбовки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Торское – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них – Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе города Авдеевка. Там же нанес авиационный удар. Совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попала та же Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время противник нанес авиационные удары в районах Котляровки, Марьинки и Курахового и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов. Среди них Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Богоявленки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Золотая Нива, Большая Новоселка, Водяное и Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Змиевки и Антоновки. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Казацкое, Антоновка, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Потери России в войне

Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 22 артиллерийских средства на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны врага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– вечером 2 июля во временно оккупированном Донецке заявили о взрывах. "Бавовна", предварительно, посетила район железнодорожного вокзала;

– войска РФ активизировались в Черном море. Вражеские корабли проводят ротацию и маневры. По состоянию на 17:00 воскресенья, 2 июля, на дежурство было выведено два надводных ракетоносителя противника;

– представитель Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый сообщил, что Россия удерживает значительную часть сил на Бахмутском направлении. Речь идет примерно о полусотне тысяч военнослужащих, среди которых нет наемников ЧВК "Вагнер".

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