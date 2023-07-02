Россия проводит ротацию и маневры ракетоносителей в Черном море – ОК "Юг"

Войска Российской Федерации активизировались в Черном море. Вражеские корабли проводят ротацию и маневры. По состоянию на 17:00 воскресенья, 2 июля, на дежурство было выведено два надводных ракетоносителя противника.

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Общий ракетный залп этих кораблей – до 16 "Калибров". Об этом на своем канале в Telegram сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Полковник предупредил, что уровень ракетной опасности – очень высокий.

"К сигналам воздушной тревоги относимся сознательно и ответственно", – призвал он украинцев.

Напомним, что еще вечером 1 июля (тогда наблюдалась штормовая погода) оккупационные войска держали в акватории Черного моря два подводных ракетоносителя. Их общий залп составлял до восьми ракет.

В итоге ВС РФ поменяли подводные носители крылатых ракет "Калибр" на надводные. На то, чтобы вывести корабль на боевое дежурство, противнику необходимо всего несколько часов.

Как писал OBOZREVATE, ранее пресс-секретарь Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявлял, что войска Российской Федерации, судя по всему, накапливают ракеты. Не исключено, что этот запас противник может использовать для "каких-то коварных намерений".

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