РФ держит под Бахмутом до 50 тысяч военных, – Череватый

Страна-агрессор Россия продолжает удерживать значительную часть сил на Бахмутском направлении. Речь идет примерно о полусотне тысяч военнослужащих, среди которых нет наемников ЧВК "Вагнер", заявивших о своем выходе еще в начале июня.

Видео дня

При этом ВСУ имеют продвижения и берут захватчиков в плен. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый.

"На сегодня на Бахмутском направлении "вагнеровцев" нет. Но там достаточно мощная вражеская группировка – до 50 тысяч человек, более 300 танков, свыше 330 артиллерийских систем и 140 реактивных систем залпового огня", – заявил он.

По его словам, интенсивные городские бои под Бахмутом не ведутся. По врагу там активно работают украинские снайперские группы и другие подразделения, называть которые военный не стал в целях безопасности.

"Массивное давление продолжается на южных и северных флангах вокруг города. Там у нас есть продвижение, детали которого можно будет рассказать, когда воины закрепятся", – отметил Череватый.

Также добавил, что в течение недели бойцы ВСУ ежедневно брали в плен российских оккупантов.

По данным Института изучения войны, ситуация вокруг Бахмута может заставить Россию забрать войска с юга Украины. Отмечается, что ныне враг уже перебрасывает на Бахмутское направление части воздушно-десантных войск. Так командование оккупационной армии реагирует на контрнаступательные операции ВСУ в районе города-крепости, который для страны-агерсора РФ имеет не столько военное, сколько пропагандистское значение.

Как сообщал OBOZREVATEL, пытаясь захватить Бахмут, оккупанты превратили город в руины. В сети показали фото того, как он сейчас выглядит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!