Оккупанты превратили Бахмут в руины: в сети показали, как сейчас выглядит город. Фото

Министерство иностранных дел Украины показало, на что похож многострадальный Бахмут, который остается неприступной крепостью для российских оккупантов. И хотя армия противника не может захватить город уже 16 долгих месяцев, однако не упускает случая отомстить за свое унижение на поле боя, уничтожив город, спалив его дотла.

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Кадры, вызывающие ужас, опубликованы в Twitter ведомства. На них с высоты птичьего полета видно, что Бахмут дымится, в нем отсутствуют целые районы, в уцелевших высотках выбитые окна чернеют пустыми глазницами, а места, где люди гуляли, учили детей, ели мороженое – превращены в пепелище.

"Это город Бахмут. Точнее, это был город. То, во что его превратили россияне, едва ли можно назвать городом – руины некогда красивого городка с развитой инфраструктурой и прекрасной архитектурой", – подписали фотографии авторы.

Напомним, что ВСУ заставляют оккупантов пожалеть о том, что они уничтожают наши города. В период зимних сражений армия РФ понесла большие потери, чем в первые недели полномасштабного вторжения. При этом реальное число потерь войск противника, вероятно, в разы больше, чем называется в открытом доступе.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Сил обороны подняли украинское знамя на Курдюмовской дамбе на Бахмутском направлении. Это произошло 26 июня в результате удачного штурма, проведенного украинскими воинами.

Также в сети появились кадры Мариуполя, который удерживается в оккупации уже больше года. Центр города, который прежде был одним из самых стремительно развивающихся мегаполисов Украины, с приходом "русского мира" вызывает гнетущие чувства.

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