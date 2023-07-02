Ситуация с Бахмутом может заставить Россию забрать войска с юга Украины – ISW

Россия перебрасывает на Бахмутское направление части Воздушно-десантных войск. Так командование оккупационной армии реагирует на контрнаступательные операции украинских сил в районе Бахмута, который имеет для РФ не столько военное, сколько пропагандистское значение.

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Если переброшенных сил будет недостаточно для сдерживания Сил обороны Украины, Россия может быть вынуждена забрать войска с юга нашей страны, чтобы удержать оккупированные территории на Донбассе. К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что российское командование реагирует на украинские операции вокруг Бахмута, выводя силы с других направлений.

Так, о переброске одного из полков ВДВ РФ с Лиманского направления (на западе от Кременной) под Бахмут 1 июля заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Это заявление аналитики подтвердили с помощью кадров с геолокацией от 30 июня: они доказывают, что российский 137-й гвардейский воздушно-десантный полк (входящий в 106-ю воздушно-десантную дивизию) теперь воюет южнее Раздоловки в 18 км к северу от Бахмута.

О переброске подразделений ВДВ на Бахмутское направление сообщал также один из российских военкоров: по его словам, там сейчас воюют части 98-й дивизии ВДВ.

Кроме того, в ISW ранее наблюдали подразделения 237-го десантно-штурмового полка (76-я дивизия ВДВ) и 331-го десантно-штурмового полка (98-я дивизия ВДВ) на Лиманском направлении, хотя подтверждений их переброски под Бахмут аналитики пока не нашли.

По словам Череватого, на Лиманском направлении полк ВДВ, переброшенный под Бахмут, заменили некими "силами территориальной обороны". Это, считают аналитики, является частью тенденции по перебросе элитных частей на Бахмутское направление с заменой их на прежних позициях более слабыми формированиями.

При этом под Бахмут перебрасывают и подразделения с южного фронта. По озвученным заместителем министра обороны Украины Анной Маляр данным, российское командование перебросило на Бахмутское направление и на Запорожье часть своих наиболее боеспособных подразделений из оккупированной Херсонщины. Сделано это было в течение недели после начала украинских операций 4 июня.

Примечательно, что Бахмут для России имеет не столько военное, сколько пропагандистское значение. И поэтому, предположил Череватый, РФ может пойти на концентрацию элитных сил российской армии под Бахмутом, чтобы удержать пропагандистскую "победу" в виде оккупации этого разрушенного города.

Впрочем, считают аналитики, для сдерживания украинских войск под Бахмутом, частичной переброски войск с других направлений может оказаться недостаточно.

"Если российских подкреплений, уже отправленных в Бахмут, будет недостаточно, чтобы сдержать российские завоевания в этом районе, российское командование может столкнуться с трудным выбором: рискнуть создать серьезные уязвимые места в Херсонской или Луганской областях или начать отвод войск с юга Украины", – отмечено в аналитической сводке ISW.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что ВСУ провели операции на четырех участках фронта. Они продвигаются от 500 до 2000 метров в день, в том числе преодолевая сложные минные поля, и постепенно зачищая территории от врага.

Именно по этой причине, признают эксперты, украинские контрнаступательные действия продлятся дольше, чем ожидали некоторые западные наблюдатели.