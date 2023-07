ВСУ провели операции на четырех участках фронта, контрнаступление не будет быстрым – ISW

В течение первого дня июля Силы обороны Украины вели наступательные операции как минимум на четырех участках линии фронта. Они продвигаются от 500 до 2000 метров в день, в том числе преодолевая сложные минные поля, и постепенно зачищая территории от врага.

В виду этого эксперты признают, что украинские контрнаступательные действия продлятся дольше, чем ожидали некоторые западные наблюдатели. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что накануне министерство обороны РФ жаловалось, мол, 1 июля российские войска отбивали украинские атаки в районе Бахмута и на линии Авдеевка – Донецк. Пропагандисты признали, что ВСУ добились некоторых успехов в районе Роздолевки (18 км к северу от города) и Клищеевки (7 км к юго-западу).

Также сообщалось, что украинские силы продолжали наступательные операции вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и добились успехов к юго-западу от Большой Новоселки. Кроме того, ВСУ вели наступательные действия к югу и юго-западу от Орехова в западной части Запорожской области, продвинувшись на 1,5 км в глубину и 6 км в ширину в направлении Роботино (12 км к югу от Орехова).

"Другие блогеры утверждали, что по состоянию на 1 июля украинские силы все еще находятся как минимум в 1,5 км к северу от Роботино, что соответствует текущей оценке ISW контроля над местностью в этом районе", – указали аналитики.

Они напомнили об справедливую оценку боевым действиям на украинском фронте главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли. Он ранее признал, что контрнаступательные операции ВСУ продлятся дольше, чем ожидали некоторые западные наблюдатели.

Милли заявил, что Силы обороны Украины намеренно работают через сложные минные поля и продвигаются от 500 до 2000 метров в день. Сам он ожидает, что эти операции продлятся до 10 недель, поэтому призвал людей осознать, что украинское контрнаступление будет длительной и, вероятно, дорогостоящей операцией.

На фоне успехов ВСУ российские источники все чаще утверждают, что украинские силы ныне проводят штурмы на юге "меньшими группами пехоты и меньшим количеством бронетехники", чем в ходе предыдущих контрнаступлений, а боевые разведывательные операции – еще меньшими группами, предположительно, из семи-девяти человек.

"Эти утверждения предполагают, что украинские силы в настоящее время не предпринимают крупномасштабных операций, которые привели бы к быстрому территориальному наступлению. Украинские официальные лица регулярно указывали, что ВСУ еще не ввели значительную часть своих сил в контрнаступательные операции и еще не начали основную фазу контрнаступления", – признали в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что подрывом плотины Каховской ГЭС Россия по меньшей мере на месяц отсрочила наступательные действия Украины на этом направлении. По его словам, в дальнейшем оккупанты готовят новые теракты.

