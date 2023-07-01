Генерал Романенко: у Генштаба осталась всего неделя, враг готовит теракты к наступлению ВСУ. Интервью

Страна-оккупант Россия использует теракты в Украине, преследуя сразу несколько целей. Речь идет не только о терроре мирного населения, но также о способах приостановления контрнаступления Сил обороны Украины. В частности, это было одной из целей подрыва дамбы Каховской ГЭС. Так враг отсрочил наступательные действия ВСУ на этом направлении как минимум на месяц.

Видео дня

Сегодня актуальна опасность теракта на крымском заводе "Титан". Если оккупант сделает это, то Крымский перешеек также станет непроходимым как минимум на неделю. Летнее время – наиболее благоприятный период для наступления ВСУ, и Генштаб должен уже в ближайшие 7-10 дней принять решение о направлении главного удара, перебросив туда резервы. Пришло время активных действий. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Удар по пиццерии в Краматорске, в результате которого погибли люди, в том числе трое детей, – был ли он запланированным? Или речь шла о не слишком "высокоточном" вооружении оккупанта, который мог целиться в другой объект? Появилась информация, что город был атакован двумя ракетами "Калибр".

– "Калибры" – это ракеты морского базирования, которые враг запускает с юга. Якобы Краматорск был атакован "Искандерами". Это тоже достаточно точные ракеты.

Я полагаю, что россияне, основываясь на данных своей разведки, преследовали цель уничтожить каких-то специалистов, которые были связаны с нашими специалистами по безопасности и в это время находились в этой пиццерии. Российские оккупанты – циники, и думаю, они не обращали особого внимания на то, что там были дети.

Террористическое государство осуществило очередной террористический акт. Вы же знаете, что оккупанты крадут наших детей, каждый день убивают гражданских и так далее.

– Пусть это прозвучит цинично, но ракета "Искандер" – дорогое удовольствие. Запускать ее, чтобы убить двоих человек?

– Нет, они не считали, что только двоих. Безопасность в любой стране, в Европе и в мире, стоит очень дорого. Но если они посчитали, что их цель – специалисты по безопасности, они оценили ее высоко и применили дорогую ракету.

– Вы могли бы уточнить, о каких "специалистах" идет речь?

– Нет, этого я сказать не могу.

– Появилась информация о том, что российские оккупанты заминировали крымский завод "Титан". Мы помним, что подрыв дамбы Каховской ГЭС в свое время мог преследовать цель воспрепятствовать контрнаступлению наших Сил обороны. Какой может быть сугубо военная цель врага в случае с "Титаном"?

– Безусловно, наш Генеральный штаб занимается просчитыванием такого варианта. Подрыв дамбы Каховской ГЭС, кроме очередного преступления, экологической катастрофы, имел и военный аспект – как минимум на месяц они замедлили наши наступательные действия на Херсонском направлении. Эта территория не готова для того, чтобы на ней можно было проводить боевые действия, особенно с применением тяжелой бронетехники. В этом смысле они достигли своей цели.

Обратите внимание на, что после совершения этого теракта россияне перебросили высвободившиеся войска на Запорожское и Донецкое направление, на свои проблемные участки.

Что касается возможного теракта на "Титане", то он может отсрочить наше наступление на этом направлении на 7-10 дней. Он приведет к химическому заражению территории, к поражению людей и животных. Заходить на территорию, где находятся отравляющие вещества, очень сложно. Поэтому здесь, безусловно, тоже есть военный аспект.

– Запорожская АЭС – имеет ли сугубо военное значение ее подрыв?

– Военный аспект есть и здесь. Я не думаю, что оккупанты доведут АЭС до состояния, чтобы на ней произошел ядерный взрыв. Но, скорее всего, они могут планировать организовать стационарную грязную бомбу, когда будут заражены несколько областей. Они готовят проведение такой операции под чужим флагом. Это значит, что хотят обвинить во всем украинскую армию.

Здесь есть разные аспекты – и политические, и экономические, и социальные. Но во всех этих трех случаях – Каховская ГЭС, "Титан", ЗАЭС – присутствует и военный аспект: приостановить наступление Сил обороны Украины.

Лето – наиболее благоприятный период для ведения боевых действий. Враг это понимает и делает все, чтобы срывать эти сроки.

Тем более напомню, что еще осенью прошлого года мы просили у союзников вооружение, которое нам понадобится на начало лета. Если бы мы получили его осенью, мы бы воевали зимой, пока противник не успел создать мощной оборонительной системы. Сейчас она есть.

Причем Украине предоставляется военная помощь в объемах, достаточных для освобождения территорий, оккупированных с 24 февраля 2022 года. Нужно четко представлять, что этого недостаточно для освобождения территорий по состоянию на 1991 год.

– Тем не менее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что контрнаступление украинской армии находится на начальном этапе. Основные события будут происходить в ближайшие недели и месяцы. При этом он убежден, что у ВСУ есть все необходимое для освобождения всех оккупированных территорий.

– В конечной фразе я с ним не согласен. Ранее генералы Залужный и Забродский писали о том, что этой помощи достаточно только для освобождения территорий, захваченных после февраля 2022 года.

– Но тот же Блинкен подчеркнул, что в США анонсировали новый пакет помощи. "У них есть все, что нужно для успеха", – заверил он.

– Я все понимаю, но осенью расчеты на систему обороны противника были одни, а сейчас она уже совсем другая. У нас были проблемы на правобережье Херсона, мы взяли только первую линию, а потом били врага на дальних расстояниях. А сейчас их оборона стала намного мощнее. Чтобы освободить территорию Донбасса и территорию Крыма, вооружения должно быть больше.

Пускай Блинкен обратится к Милли, он ему расскажет, что нужны ракеты дальнего действия типа ATACMS, что нужно преимущество, о котором говорит военная доктрина США и НАТО в случае подготовленной обороны противника.

Нам необходимо и преимущество в воздухе, но как раз наоборот – преимущество у врага. И не только авиационное, но также ракетное, артиллерийское, в боеприпасах и личном составе. У них в доктрине не предусмотрено, что в таких условиях войска могут не только держать оборону, но еще и наступать.

– Вы сказали, что оккупант пытается оттянуть контрнаступление Украины и что лето – наиболее благоприятный период. Каков ваш прогноз?

– Какие задачи сейчас выполняют наши Силы обороны? Поскольку фронт расширился, мы растягиваем усилия врага. У врага не так уж много резервов, но и наши резервы ограничены. Наше продвижение на тактическом уровне нужно и важно, но во многих местах и на всем протяжении фронта.

Стратегической ошибкой россиян в начале широкомасштабного вторжения было то, что они пытались продвигаться на многих направлениях и не достигли результата. Их стратегическая операция в этом году, которую они вели с января, также не дала результатов, поскольку они не имели достаточно резервов.

Сейчас для нас наступает время, когда необходимо принимать решение, где наносить главный удар. Смотрите, действия "Вагнера" показали, что на территории противника, в Ростове-на-Дону, нет серьезной обороны, но наши союзники не дают возможности действовать на территории РФ. Мы могли бы зайти в тыл и действовать асимметрично.

Действия с другого фланга – Херсон, юг страны. Но там затопление, есть опасность теракта на "Титане" и Запорожской АЭС. Или более мощно сосредоточиться на других участках, наносить удары и вводить резервы.

Так или иначе, есть неделя или дней десять, когда надо будет определяться с направлениями главных ударов и введением туда резервов, поскольку летнее время не такое уж продолжительное, а стратегические возможности мы уже накопили. Действовать только на тактическом уровне для нас нерационально.