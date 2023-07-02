Артиллеристы уничтожили под Бахмутом склад оккупантов: Сырский показал видео

Украинские воины продолжают наносить урон российским оккупантам на Бахмутском направлении. В селе Ягодное артиллеристы 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили полевой склад боеприпасов россиян.

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Как догорают и ярко детонируют снаряды захватчиков, защитники сняли на видео. Его опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Артиллерия 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожает полевой склад с БК россиян. Ягодное, Бахмутское направление. Великолепная работа", – отметил ювелирную точность воинов он.

Напомним, по данным Генштаба на утро 2 июля, накануне ВСУ отминусовали за сутки 790 оккупантов, 26 артсистем и 20 бронемашин врага.

Кроме того, благодаря украинским ПВО, не достигла целей также ночная атака РФ: защитники украинского неба уничтожили восемь "шахедов" и три "Калибра".

Впрочем, беды захватчики таки натворили. На Запорожье российские обстрелы уничтожили гимназию, где обучались 700 детей.