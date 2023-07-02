Ночной ракетный удар окупантов уничтожил гимназию на Запорожье, где учились 700 детей. Видео и фото

Ночной удар оккупантов уничтожил гимназию "Джерело" в поселке Камышеваха на Запорожье. В стенах учебного заведения учились около 700 детей, также здесь размещался "пункт несокрушимости".

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Поселковый голова Юрий Карапетян рассказал, что, к счастью, обошлось без раненых и погибших. В общей сложности здесь взорвались три ракеты С-300 (фото и видео размещены внизу новости).

По словам Карапетяна, никаких военных в гимназии нет.

Камышеваха расположена в 43 км от Запорожья. Население поселка составляет около 5 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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