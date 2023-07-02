Три украинских области ночью попали под обстрел РФ: есть разрушения и раненые

Российская террористическая армия продолжает обстреливать населенные пункты Украины и мирных жителей. В течение 1 июля и в ночь на 2 июля обстрелы были зафиксированы в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

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В результате преступных действий оккупантов мирные жители получили ранения. Об этом сообщают представители областных военных администраций.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки противник совершил 86 обстрелов, выпустив 475 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов.

В ОВА уточнили, что российские террористы обстреляли жилые кварталы населенных пунктов. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения, трое из них – дети.

В Запорожской области российские войска также терроризировали мирных жителей. По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, ночью враг атаковал пригород Запорожья. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 18 сообщений о разрушении жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах.

Под обстрелом террористов из России также была Харьковская область. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

Под ударами российских оккупантов были такие населенные пункты как Уды, Пыльная, Волчанск, Бударки, Балаклея и другие населенные пункты. По уточненным данным, в результате обстрелов города Балаклея Изюмского района кассетными боеприпасами получила ранение и была госпитализирована женщина 65 лет. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

Позже к медикам обратилась женщина 73 лет с осколочным ранением. В городе повреждены 4 жилых дома, 1 хозяйственная постройка, линия электропередач и железнодорожный путь.

Напомним, ночью 2 июля страна-агрессор РФ атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed, а также ракетами. Из-за этого воздушную тревогу объявили в ряде областей страны.

Ранее сообщалось, что российские военные преступники обстреляли город Балаклея Изюмского района Харьковской области. Ранения получили по меньшей мере четыре человека, среди них один несовершеннолетний.

Как писал OBOZREVATEL, армия России днем 1 июля нанесла новый удар по Херсону. Вследствие атаки были ранены трое человек, из них двое детей: 9-летняя девочка и 15-летний мальчик.

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