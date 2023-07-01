Войска РФ обстреляли жилые кварталы Херсона: ранены двое детей. Фото
Армия России днем 1 июля нанесла новый удар по Херсону. Вследствие атаки были ранены трое человек, из них двое детей.
Как сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале, оккупанты накрыли огнем жилые кварталы областного центра. Один из вражеских снарядов попал в дом.
По словам Прокудина, ранения получила 9-летняя девочка и 15-летний мальчик. Врачи оказывают им помощь, рассказал глава ОВА.
В Херсонской областной прокурате сообщили, что досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, вражеский удар по Херсону был нанесен около 10:10 из артиллерии. Вследствие попадания снаряда в жилой дом травмированы женщина и двое детей.
Раненые дети госпитализированы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 30 июня оккупанты нанесли удар "Искандером" по Антоновскому мосту на левом берегу Херсонщины. Видео прилета попало в сеть.
– Вследствие обстрела оккупантами жилого дома вАнтоновке на Херсонщине получила ранения семья с ребенком.
– По мнению аналитиков ISW, в РФ "неадекватно" реагируют на неспособность оккупантов выбить незначительные украинские силы с плацдарма на левобережье Херсона.
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