Войска РФ обстреляли Херсонщину: пострадала семья с ребенком

В пятницу, 30 июня, российские оккупационные войска снова атаковали Херсонщину. Под вражеский огонь попал жилой дом в поселке Антоновка вблизи областного центра.

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В результате атаки РФ пострадала семья с ребенком. Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Был травмирован 6-летний мальчик – у него диагностировали ранение ноги средней степени тяжести.

Также из-за российского обстрела ранения получили 79-летний мужчина и 42-летняя женщина.

"Всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь", – отметил начальник ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупационные войска России днем 29 июня накрыли огнем Херсон. Под вражеский удар попал "пункт несокрушимости".

– Два человека погибли, еще двое были ранены – они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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