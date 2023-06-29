Оккупанты обстреляли 'пункт несокрушимости' в Херсоне: погибли двое гражданских. Фото и видео

Оккупационные войска России днем 29 июня накрыли огнем Херсон. Под вражеский удар попал "пункт несокрушимости". Два человека погибли, еще два были ранены – они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, обстрел был осуществлен после обеда (видео последствий размещено внизу новости).

"Под удар врага попали жилые дома, медучреждение, служебный автомобиль, а также городская школа, в которой развернули "пункт несокрушимости". Террористы ударили по месту, куда мирные люди пришли, чтобы получить гуманитарную помощь", – написал глава ОВА в своем Telegram- канале.

В Херсонской областной прокуратуре заявили, что досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В ведомстве уточнили, что оккупанты обстреляли Херсон около 13:00.

"В результате прицельных ударов погибли два человека. Еще двое гражданских госпитализировали с ожогами. Огнем уничтожены складские помещения, повреждены обломками другие объекты гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 29 июня РФ устроила атаку баллистическими ракетами. На Запорожье и Харьковщине прогремели взрывы.

– Оккупанты ежедневно обстреливают Сумщину. Одна из российских бомб разрушила детский сад в селе вблизи границы.

– Американский волонтер рассказал об ударе РФ по Краматорску 27 июня. По словам мужчины, в пиццерии, куда прилетела ракета, отмечали детский праздник.