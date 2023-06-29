На Запорожье и Харьковщине раздались взрывы: РФ устроила атаку баллистическими ракетами

В ночь на 29 июня страна-агрессора Россия совершила очередную атаку по Украине. На Запорожье и Харьковщине раздались взрывы.

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РФ устроила атаку баллистическими ракетами. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

По данным "Суспільного", в Запорожье раздались сразу несколько взрывов.

Мониторинговые паблики сообщили и о взрывах в Харькове. Также отмечается, что есть угроза удара по городу ракетами С-300.

Людей призвали оставаться в укрытиях

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения – Запорожская область. Не игнорируйте сигналы тревоги – направляйтесь в укрытие!" – сообщили в ВС ВСУ.

Спустя несколько минут там добавили, что угроза баллистики разрослась еще на несколько регионов.

"Угроза применения баллистического вооружения – Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая области! Не игнорируйте сигналы тревоги – направляйтесь в укрытие!" – призвали воины.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия страны-агрессора России вечером 27 июня в очередной раз атаковала Краматорск в Донецкой области. В 19:32 оккупанты нанесли удар по центру города и пгт Беленькое. Есть попадания в общепит – много погибших и раненых.

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