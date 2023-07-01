Оккупанты ударили по Балаклее из "Торнадо": среди раненых ребенок

Российские военные преступники в субботу, 1 июля, обстреляли город Балаклея Изюмского района Харьковской области. Ранения получили по меньшей мере четыре человека, среди них один несовершеннолетний.

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Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он уточнил, что прилеты было зафиксировано около 14:30.

Предварительно, армия страны-террориста применила реактивные системы залпового огня "Торнадо".

По уточненным данным медицинских работников экстренной помощи, ранена женщина 67 лет, она госпитализирована. Еще трое жителей Балаклеи получили травмы в результате падения при обстреле: это парень 14 лет и мужчины 77 и 49 лет.

При этом попадание было в частном секторе, где только гражданская инфраструктура. "Информация по разрушениям уточняется. На местах работают профильные службы", – написал Синегубов.

Как писал OBOZREVATEL, армия России днем 1 июля нанесла новый удар по Херсону. Вследствие атаки были ранены трое человек, из них двое детей: 9-летняя девочка и 15-летний мальчик.

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