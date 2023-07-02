Видео дня
Оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона, есть раненые – ОВА
Военные преступники из ряда русской армии утром 2 июля обстреляли Херсон. Под прицел вражеских снарядов попали жилые кварталы, а также объекты гражданской инфраструктуры.
В результате действий террористов несколько человек получили ранения. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в Telegram.
Отмечается, что сначала оккупанты ударили по аптеке по заведению общественного питания в городе. Из-за этого обстрела ранения ног получил 50-летний мужчина. Медики оказали ему помощь.
Позже в ОВА добавили, что также российские захватчики обстреляли многоэтажку в Херсоне, из-за чего ранения получили еще двое мирных граждан. Их госпитализировали в больницу.
Новость дополняется...