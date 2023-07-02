Оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона, есть раненые – ОВА

Военные преступники из ряда русской армии утром 2 июля обстреляли Херсон. Под прицел вражеских снарядов попали жилые кварталы, а также объекты гражданской инфраструктуры.

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В результате действий террористов несколько человек получили ранения. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в Telegram.

Отмечается, что сначала оккупанты ударили по аптеке по заведению общественного питания в городе. Из-за этого обстрела ранения ног получил 50-летний мужчина. Медики оказали ему помощь.

Позже в ОВА добавили, что также российские захватчики обстреляли многоэтажку в Херсоне, из-за чего ранения получили еще двое мирных граждан. Их госпитализировали в больницу.

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