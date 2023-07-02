'Я Россию больше люблю': в Херсоне фанатка оккупантов пожаловалась на Украину. Видео

В Херсоне фанатка "русского мира" заявила, что "не любит Украину". При этом женщина схватила гуманитарную помощь от украинских волонтеров и сбежала.

Видео дня

Соответствующее видео в TikTok распространил волонтер, основатель ОО "Мечта свободных людей" Семен Турута. Женщина на кадрах сначала спросила, почему он так хочет помогать, на что благотворитель ответил, что хочет помочь Украине и украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я не люблю Украину. Я больше Россию люблю!" – сказала женщина и, взяв воду из гуманитарки, быстро ушла.

Напомним: правоохранители разоблачили еще одного сторонника России, мечтавшего о скором захвате Украины оккупантами. 56-летний харьковчанин открыто поддерживал действия РФ в Украине и заявил, что гибель украинцев является "издержками войны".

Мужчине сообщили о подозрении относительно коллаборационной деятельности согласно статье 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во временно оккупированной Херсонской области коллаборанты, сотрудничавшие с российскими властями, начали переселяться в Крым. К каждому из них сотрудники ФСБ России применяют фильтрационные мероприятия;

– в Мелитополе разоблачили трех предателей, которые сливали оккупантам данные об украинских патриотах. Одна из них – основательница Telegram-канала "Ждуны Мелитополя и района".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!