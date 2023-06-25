Коллаборанты с паспортами РФ массово бегут из Херсона, но ФСБ не спит – Генштаб

В Украине продолжаются 487 сутки полномасштабной войны, которые начала Россия на наших землях. Так, во временно оккупированной Херсонской области, сотрудничавшие с российскими властями коллаборанты, начали переселяться в Крым.

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В предвкушении украинского контрнаступления предатели с российскими паспортами массово выезжают на своих автомобилях на оккупированный Россией полуостров. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По каждому коллаборанту сотрудники ФСБ России осуществляют фильтрационные мероприятия.

Враг также продолжает нести значительные потери на Херсонщине среди своих военных сил и техники. С целью скрытия этих потерь он использует инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

В частности, в населенном пункте Каланчак Херсонской области используется здание центральной районной больницы в качестве военного госпиталя, где находится около 100 российских военнослужащих. В то же время оккупанты запретили оказывать медицинскую помощь гражданскому населению в этом медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что ВСУ провели наступательные операции на двух участках фронта, а войска РФ потеряли инициативу на Купянском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что 24 июня Восточная группировка войск ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно. В частности, на разных участках фронта украинские воины продвигались в сторону Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки, Курдюмовки.

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