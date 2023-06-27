'Смерти украинцев – это 'издержки войны': харьковчанин, мечтавший о захвате оккупантами Украины, получил подозрение. Фото

Правоохранители разоблачили еще одного сторонника России, мечтавшего о скором захвате Украины оккупантами. 56-летний харьковчанин открыто поддерживал действия РФ в Украине и заявил, что гибель украинцев является "издержками войны".

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Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. Так, мужчине сообщили о подозрении по поводу коллаборационной деятельности согласно статье 111-1 Уголовного кодекса Украины.

В ходе следствия было установлено, что в ноябре прошлого года мужчина находился в спортивном зале в городе Харькове. Так, во время тренировки он вступил в словесную перепалку с другими посетителями из-за политических взглядов.

В своих высказываниях он заявил, что "Крым принадлежит России", а также мужчина выразил желание, чтобы оккупанты быстрее "освободили Украину".

Однако на этом предательские заявления мужчины не закончились. Также этот сторонник Кремля цинично заявил, что смерть украинцев является "расходами войны".

Мужчине грозит наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на период от 10 до 15 лет.

Напомним, что СБУ задержала администратора прокремлевского Telegram-канала, сливавшего локации ВСУ на востоке. На этом ресурсе он публиковал электронные карты, где отображались места базирования и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении.

Также СБУ сообщила о подозрении предателю, желавшему переманить военных пилотов на сторону РФ. Подозреваемый дистанционно вышел на одного из командиров 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ, с которым раньше учился в училище лётчиков, и предложил свою помощь.

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