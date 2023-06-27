СБУ задержала администратора прокремлевского Telegram-канала, который сливал локации ВСУ на востоке. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала администратора прокремлевского Telegram-канала. Предатель сливал оккупантам локации ВСУ на восточном фронте.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Предателем оказался житель Покровского района Донецкой области, который после начала полномасштабного вторжения России создал собственный Telegram-канал и способствовал оккупантам.

На этом ресурсе он публиковал электронные карты, где отражались места базирования и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении.

Он лично собирал эту информацию при выездах на местности, незаметно фиксируя локации украинских защитников. Также он размещал данные о последствиях российских воздушных ударов в этом районе. В своих сообщениях он также предоставлял координаты пострадавших украинских объектов с привязкой к местности.

Следователи установили, что основными пользователями этого интернет-ресурса были боевики оккупационных группировок и представители российских спецслужб, активно участвовавших в военных действиях против Вооруженных сил на восточном фронте.

Также коллаборант использовал свой Telegram-канал для распространения российских фейков и пропаганды, направленной на поддержку кремлевских интересов по отношению к общественно-политической ситуации в регионе.

После собрания достаточных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по статье 114-2 части 2 Уголовного кодекса Украины. Предателю грозит наказание в размере до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время задержанный находится под стражей и продолжается расследование для полного установления всех обстоятельств преступления.

Напомним, что СБУ задержала "спящего" агента ФСБ, готовившего удары по электроподстанциям в пяти областях Украины. Агент собирал информацию о расположении крупнейших электроподстанций в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.

Также СБУ сообщила о подозрении предателю, желавшему переманить военных пилотов на сторону РФ. Подозреваемый дистанционно вышел на одного из командиров 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ, с которым раньше учился в училище лётчиков, и предложил свою помощь.

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