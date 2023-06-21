СБУ задержала 'спящего' агента ФСБ, готовившего удары по электроподстанциям в пяти областях Украины. Фото

Сотрудники СБУ задержали "спящего" агента ФСБ, который планировал дальнейшие нападения России на электроподстанции в пяти областях Украины. Агент собирал информацию о расположении крупнейших электроподстанций в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Также российский шпион передавал врагу информацию о приблизительном напряжении на энергетических объектах и уровне их повреждений после обстрелов.

Данные, передаваемые предателем оккупантам, враг использовал для планирования повторных воздушных ударов на электрические подстанции, чтобы полностью отключить пять областей Украины от электроэнергии.

Военная контрразведка СБУ задержала коллаборанта в Харькове, когда тот выполнял разведывательную задачу для ФСБ России.

Как выяснили следователи, предатель работал на должности в региональном подразделении компании "Укрэнерго" и возглавлял группу, ответственную за оптимизацию и расчет потерь электрической энергии. Российская спецслужба завербовала его задолго до начала полномасштабного вторжения и перевела в "спящий режим".

После начала полномасштабной войны, российская ФСБ "активизировала" своего агента и поручила ему разведывательно-взрывные задачи против Украины. Для связи с оккупантами предатель использовал предварительно согласованные закрытые каналы электронного общения.

Коллаборант передавал полученную информацию оккупантам через своего "связного", который находился во временно оккупированном городе Горловка.

Во время обысков по месту жительства задержанного следователи обнаружили мобильный телефон, ноутбук и планшет, содержащие доказательства преступных действий.

Коллаборанту сообщили о подозрении согласно статьям 28 (часть 2) и 111 (часть 2) УКУ, которые касаются государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

В настоящее время предатель находится под стражей, расследование с целью выяснения всех обстоятельств преступления продолжается. В СБУ сообщили, что за совершенное мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, что СБУ задержала информатора РФ, который хотел сорвать контрудары 3-й штурмовой бригады ВСУ под Бахмутом.

Ранее сообщалось, что кафиры затапливают поля в Запорожье, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ. Также коллаборанты из населенных пунктов захваченной части региона отправляют свои семьи подальше – в РФ или в Крым.

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