СБУ задержала информатора РФ, который хотел сорвать контрудары 3-й штурмовой бригады ВСУ под Бахмутом. Фото
СБУ задержала еще одного приспешника оккупантов, который хотел сорвать наступление Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины под Бахмутом. Коллаборант передавал информацию об ВСУ российской ФСБ.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Сотрудники службы разоблачили предателя вблизи фронтовых районов Донбасса.
Задержанный передавал российской Федеральной службе безопасности информацию о месте и движении подразделений Вооруженных сил Украины, участвовавших в контрнаступательных операциях в районе Бахмута. Особый интерес врага представляли координаты боевых позиций и маршруты перемещения Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.
Также, он передавал оккупантам данные о местонахождении складов с горюче-смазочными материалами и информацию о количестве военных колонн Сил обороны, проходивших через украинские блокпосты.
Для этого предатель использовал вымышленное имя и мессенджер для передачи данных российской спецслужбе. Свою переписку с ФСБ коллаборант регулярно удалял.
Полученные данные разведки были нужны захватчикам для планирования своих действий, направленных на сдерживание контрнаступательных действий ВСУ на восточном фронте, в частности, с помощью артиллерийских обстрелов.
Сотрудники СБУ задержали предателя при попытке передачи информации врагу. Как установило следствие, коллаборантом оказался находящийся в Донецкой области житель Константиновки. Он был завербован российскими силовиками в начале июня 2023 года.
СБУ начали следить за мужчиной после ряда антиукраинских комментариев, которые он оставлял под фейковыми новостями на прокремлевских Telegram-каналах.
Задержанному сообщили о подозрении согласно статье 111-1 части 7 УКУ – коллаборационная деятельность. Предатель находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что СБУ сообщила о подозрении клирику Московского патриархата из Харьковщины, прославлявшего оккупантов в сети. Во время контрнаступления украинских войск в Харьковской области он сбежал на территорию страны-агрессорки.
Ранее сообщалось, что в Херсонской ОВА обнаружили предателя, во время оккупации работавшего на РФ. Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали его, а суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.
Также СБУ поймала российского "крота" в рядах ВСУ, собиравшего данные о западном вооружении. Также предатель охотился на противовоздушную оборону Украины.
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