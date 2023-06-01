СБУ задержала российского 'крота' в рядах ВСУ, который собирал данные о западном вооружении. Фото

Военная контрразведка и следователи Службы безопасности разоблачили в рядах ВСУ российского агента, который собирал и передавал врагу информацию о западном вооружении. Также предатель "охотился" на противовоздушную оборону.

Видео дня

Им оказался житель Бахмута, которого еще до начала полномасштабной войны завербовал представитель 72-го разведцентра российского ГРУ Никита Климовский. Поймали "крота" в прифронтовых районах Украины, информирует пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что после вторжения войск РФ в Украину 24 февраля 2022-го представитель спецслужбы РФ поставил своему агенту первую задачу по разведке. Так, мужчина должен был рассказывать врагу о последствиях воздушных ударов по Бахмуту, а также предоставлять координаты мостовых переходов в городе и его окрестностях.

В дальнейшем российский "куратор" приказал украинцу переехать на Днепропетровщину и мобилизоваться в ряды ВСУ. Когда того действительно зачислили в состав одной из воинских частей, он начал собирать данные о количестве военнослужащих и вооружение в подразделениях.

Кроме этого, врагу "rрот" передавал информацию о возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования ВСУ. Поэтому сейчас проверяется информация о подготовке агрессором вероятной диверсии против должностных лиц Сил обороны.

Ко всему прочему, злоумышленник из Бахмута пытался выяснить места базирования систем украинской противовоздушной обороны и новейшего западного вооружения.

Однако военные контрразведчики и следователи СБУ сработали на опережение – предателя своевременно разоблачили, задокументировали его преступные действия и задержали при попытке передать спецслужбе РФ очередные разведданные.

Установлено, что "крот" из рядов ВСУ общался со своим "куратором" через Telegram. В ходе обысков у него обнаружили два телефона, один из которых он использовал исключительно для связи с представителем ГРУ.

Пресс-служба СБУ опубликовала скриншоты их переписки. Судя по нему, российского разведчика интересовало, не подвозили ли туда, где базировалось подразделение бахмутца, западные танки, и нет ли рядом железной дороги. Предатель говорил, мол, он в батальоне резерва и не видел такого, но уверен, что рядом в лес "завезли серьезную ПВО".

На основании всех доказательств, собранных в отношении фигуранта дела, следователи СБУ уже сообщили ему о подозрении – по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Задержанный злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге спецназовцы задержали агентку ФСБ РФ, которая шпионила за ВСУ. Также она фиксировала последствия российских прилетов, чтобы оккупанты могли корректировать дальнейшие удары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!