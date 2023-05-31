СБУ задержала агентку ФСБ в Кривом Роге, которая шпионила за Силами обороны и фиксировала последствия прилетов. Фото

В Кривом Роге Днепропетровской области разоблачили пособницу российских оккупантов, которая шпионила за украинскими военнослужащими. Агентка ФСБ также фиксировала последствия вражеских обстрелов.

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Благодаря спецоперации военной контрразведки Службы безопасности женщину задержали и предотвратили передачу оккупантам разведданных о местах базирования и маршрутах перемещения Сил обороны в Кривом Роге. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Следствие установило, что через мессенджер Telegram злоумышленница передавала врагу информацию о последствиях российских воздушных ударов по Кривому Рогу. В дальнейшем захватчики использовали данные для корректировки повторных и подготовки новых воздушных атак на город.

По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которая в начале полномасштабного вторжения России поддержала агрессора и неоднократно высказывалась об этом среди окружающих. Таким образом она попала в поле зрения ФСБ, которая впоследствии дистанционно привлекла ее к негласному сотрудничеству против Украины.

Для выполнения задач врага фигурантка самостоятельно объезжала улицы города и вела скрытую фото- и видеофиксацию объектов. Следователи СБУ сообщили ей о подозрении.

Злоумышленница находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Ей грозит до 12 лет тюрьмы. Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.

Напомним, жителю Харьковской области, поддержавшему страну-террориста Россию, присудили 5 лет за решеткой. Злоумышленник создал пророссийский сайт, на котором призывал оккупантов наносить ракетные удары по территории Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ в Запорожье. Им оказался бывший депутат-коммунист городского совета, наводивший российские ракеты. В начале 2000-х он уже отсидел за планирование госпереворота.

– СБУ поймала диверсанта ФСБ, готовившего подрыв железнодорожного пути под Авдеевкой. Таким образом оккупанты планировали нарушить логистику Сил обороны, в том числе по обеспечению горючим и боеприпасами.

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