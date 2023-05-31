newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

СБУ задержала агентку ФСБ в Кривом Роге, которая шпионила за Силами обороны и фиксировала последствия прилетов. Фото

Алексей Лютиков
War
2 минуты
4,0 т.
СБУ задержала агентку ФСБ в Кривом Роге, которая шпионила за Силами обороны и фиксировала последствия прилетов. Фото

В Кривом Роге Днепропетровской области разоблачили пособницу российских оккупантов, которая шпионила за украинскими военнослужащими. Агентка ФСБ также фиксировала последствия вражеских обстрелов.

Видео дня

Благодаря спецоперации военной контрразведки Службы безопасности женщину задержали и предотвратили передачу оккупантам разведданных о местах базирования и маршрутах перемещения Сил обороны в Кривом Роге. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Следствие установило, что через мессенджер Telegram злоумышленница передавала врагу информацию о последствиях российских воздушных ударов по Кривому Рогу. В дальнейшем захватчики использовали данные для корректировки повторных и подготовки новых воздушных атак на город.

По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которая в начале полномасштабного вторжения России поддержала агрессора и неоднократно высказывалась об этом среди окружающих. Таким образом она попала в поле зрения ФСБ, которая впоследствии дистанционно привлекла ее к негласному сотрудничеству против Украины.

Для выполнения задач врага фигурантка самостоятельно объезжала улицы города и вела скрытую фото- и видеофиксацию объектов. Следователи СБУ сообщили ей о подозрении.

Злоумышленница находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Ей грозит до 12 лет тюрьмы. Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.

СБУ задержала агентку ФСБ в Кривом Роге, которая шпионила за Силами обороны и фиксировала последствия прилетов. Фото
СБУ задержала агентку ФСБ в Кривом Роге, которая шпионила за Силами обороны и фиксировала последствия прилетов. Фото
СБУ задержала агентку ФСБ в Кривом Роге, которая шпионила за Силами обороны и фиксировала последствия прилетов. Фото

Напомним, жителю Харьковской области, поддержавшему страну-террориста Россию, присудили 5 лет за решеткой. Злоумышленник создал пророссийский сайт, на котором призывал оккупантов наносить ракетные удары по территории Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ в Запорожье. Им оказался бывший депутат-коммунист городского совета, наводивший российские ракеты. В начале 2000-х он уже отсидел за планирование госпереворота.

– СБУ поймала диверсанта ФСБ, готовившего подрыв железнодорожного пути под Авдеевкой. Таким образом оккупанты планировали нарушить логистику Сил обороны, в том числе по обеспечению горючим и боеприпасами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!